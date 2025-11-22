Fabregas: “Dobbiamo essere più ambiziosi davanti all’area. Contro il Cagliari non abbiamo avuto l’aggressività per fare gol”

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di lunedì contro il Torino. Queste le sue parole:

“Come sta la squadra in vista del Torino? Sono tornati tutti bene, non Diao. Posch è tornato e classificato per il Mondiale, Vojvoda molto bene con il Kosovo, farà il playoff. L’Under della Spagna ha fatto bene. Sono tornati tutti contenti, Nico Paz solo una gara con l’Angola. Sono tutti a disposizione, non Diao, Sergi Roberto, Goldaniga nemmeno. Allenamento a porte aperte? Ieri abbiamo parlato di questo, abbiamo deciso il giorno ma non voglio dirlo ora. Sarà molto vicino a Natale, allo stadio e a porte aperte. Quali miglioramenti mi aspetto nelle prossime gare? Proviamo ad essere migliori nell’attaccare, dobbiamo essere più ambiziosi davanti l’area, più determinanti. Se siamo in calo? Quando vedi le partite, adesso vedi il Como molto dominante su tanti aspetti. Sono numeri molto importanti quelli che vediamo. Però, dal 30′ al 60′ contro il Cagliari abbiamo fatto una partita molto intensa. Se Diao avesse fatto gol. Le tre occasioni di Morata… dopo l’ora di gioco, Morata doveva fare gol, la squadra non ha avuto l’aggressività per fare gol. Stiamo lavorando per questo, c’è un processo, ho fatto vedere video e sentire quello che devono essere. Anche nell’emozionare la gente. Non abbiamo quella fame di chi entra e vuole spaccare. Lo vedo con i ragazzi, ma è una cosa normale: tante volte a Jesus Rodriguez e Addai quando devono fare tap-in sul secondo palo non lo sentono. Ma è un processo”.

Foto: Instagram Como