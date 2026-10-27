Fabregas: “Dobbiamo ancora dimostrare di essere una big. Scudetto? Con la Champions possiamo fare poche rotazioni”

27/10/2026 | 23:50:13

Le parole di Cesc Fabregas a Sky: “Noi dobbiamo ancora dimostrare di essere una grande squadra, siamo in un processo di crescita, ma lo stesso tipo di partita l’anno scorso non l’avremmo giocata in questa maniera. Con questa maturità, quarta partita in dieci giorni. Non era così facile da accettare. Abbiamo avuto pazienza e maturità. Scudetto? E’ la prima volta che andiamo in Champions, non è che siamo andati in Conference o Europa League che magari è un po’ diverso e si possono fare più rotazioni. In Champions se sbagli una partita perdi 5 o 6-0, il livello è quello. Dobbiamo essere sempre attenti per trovare soluzioni per ogni partita”.

foto x como