Fabregas: “Diao torna il 1° dicembre, Sergi Roberto contro la Roma”

27/11/2025 | 17:00:50

Fabregas ha fatto il punto anche sugli infortunati, presentando la sfida contro il Sassuolo: Diao torna il primo dicembre ad allenarsi, progressivamente vedremo poi. Sergi Roberto per la Roma. Tutti hanno diversi obiettivi. Qui proviamo a portare un progetto con stabilità, coraggio, tanta continuità e creare un’identità, una famiglia e un modello. Serve continuità per portare le idee in avanti, altrimenti senza processo e idee chiare il futuro non sarà bello. L’allenatore della Primavera, ad esempio, guardiamo quello che sta facendo e come lavora la squadra, non se abbiano vinto o perso”.

