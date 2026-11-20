Fabregas: “Diao non ci sarà con il Cagliari, spero torni per la Juve. Recuperiamo Chalobah”

20/11/2026 | 15:37:42

Le parole di Fabregas in conferenza stampa: “Diao torna? No, solo Chalobah. Speriamo per Assane e Addai con la Juventus. Vogliamo essere riconosciuti e stabili, per tanti anni. Speriamo un giorno di essere alla pari con l’Inter per vincere. Ricci e Liberali? Guadagneranno più spazio perché siamo veramente pochi, stanno sempre meglio. Pisacane? Con Fabio abbiamo un rapporto bellissimo, una stima importante. Non abbiamo parlato direttamente questa settimana, ma c’è stima”.

foto x como