Fabregas: “Diao? Mi dicono che potrebbe tornare in 2-3 settimane, spero di averlo con l’Inter. Kean sta meglio”

17/10/2026 | 14:55:50

Le parole di Cesc Fabregas in conferenza stampa alla vigilia della Fiorentina: “Per Kean manca ancora un ‘pezzettino’: magari una settimana, magari dieci giorni. Non lo so bene, ma sta meglio. Assane ha avuto un piccolo infortunio muscolare difficile da valutare, mi dicono 2-3 settimane, dopo la sosta… Io spero di recuperarlo per l’Inter (domenica 8 novembre, ndr), altrimenti andremo a dopo la sosta”.

foto x como