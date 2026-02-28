Fabregas: “Diao? In 5 minuti abbiamo visto cosa ci è mancato in 11 mesi. Dobbiamo stare attenti con Kempf”

28/02/2026 | 17:53:00

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Lecce: “E’ un percorso, delle volte capita di avere alti e bassi. Cerchiamo la continuità di prestazioni e risultati: piano piano, quanto più partite giochiamo insieme, la squadra diventerà ancora più forte. Abbiamo visto Assane Diao: in 5 minuti si è visto cosa ci è mancato in 11 mesi e speriamo di ritrovarlo nella migliore forma. Come sta Morata? Su non lo so ancora, con Kempf dobbiamo stare attenti. Sta bene, ma da tempo ha un problemino al fianco. Niente di grave con lui. Oggi non era facile, il Lecce gioca in una certa maniera e oggi hanno giocato con 3 centrali. Abbiamo preparato la partita pensando che avrebbero giocato a 4 e hanno giocato a 5”.

Foto: insta fabregas