Fabregas: “Diao andrà in Coppa D’Africa. Ho parlato con il ct del Senegal, non è stata una conversazione piacevole”

13/12/2025 | 15:18:04

Fabregas ha parlato nella conferenza di vigilia pre Roma della situazione Diao: “Preferisco non toccare molto il tema, lui è convocato e ho parlato con lui dopo la partita contro l’Inter. Sa bene la mia opinione, ho parlato anche con il CT, non è finita con una conversazione molto piacevole. Loro hanno tutta la forza. Diao andrà, se vorrà gestirla in quella maniera. Parte martedì. Opzioni in attacco ne abbiamo, abbiamo 4 giocatori offensivi e due di 20 anni. In partite importanti ci sono momenti sì e no, con Kuhn stiamo aspettando, deve fare di più. Poi c’è Douvikas, Cerri e altre opzioni”.

Foto: insta fabregas