Fabregas: “Davvero siamo in Champions? E’ una storia importante. Che orgoglio”

25/05/2026 | 00:09:23

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo la qualificazione alla Champions League.

Le sue parole: “Una grande emozione, questa è un’impresa molto importante, siamo tutti felici. Non siamo ancora a domattina a pensare: ‘Veramente siamo in Champions? Con i ragazzini’. È una storia importante, per il Como, per la gente. Per me come allenatore e leader di questa squadra, è importante come si vince. Questa è una famiglia vera, che si dice le cose in faccia, che si vuole migliorare. È un orgoglio vero. Te lo dice uno che ha vinto un Mondiale. Un’emozione forte oggi. Vincere e perdere è una linea finissima, ma è vero che quando hai i migliori giocatori del mondo sei sempre favorito. E il Como a inizio stagione….”.

Foto: Instagram Fabregas