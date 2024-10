Fabregas: “Datemi Lobotka, che giocatore mamma mia. Felice del coraggio che abbiamo dimostrato per 60 minuti”

Come migliorare in fase difensiva? “E’ vero che il Napoli ha cominciato in maniera perfetta, ma poi non ricordo di essere andati in difficoltà nel primo tempo. Negli ultimi 20-30 minuti il Napoli ha fatto meglio, ma prima non ricordo tante occasioni per loro. Non bisogna dimenticare che loro hanno tanti calciatori che hanno vinto lo Scudetto più McTominay e altri. Datemi Lobotka per favore, che giocatore, mamma mia! Giocatori così ti fanno vincere la partita, per la sua capacità di capire il calcio, di giocarlo, di recuperare palloni. Io vado matto per i calciatori così. Però dobbiamo migliorare nei dettagli. Il rigore viene da una rimessa laterale per loro, in cui lasciamo passare troppo semplicemente. Ci sono tante piccole cose che una squadra tanto giovane come noi deve imparare. Siamo troppo bravi ragazzi, dobbiamo capire come e quando fare la giocata”.