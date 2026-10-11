Fabregas: “Da quando sono qua è la miglior partita contro la Roma, rimane il rammarico”

11/10/2026 | 15:35:25

Le parole di Fabregas a Dazn dopo Como-Roma: “Alcune volte il calcio non si può spiegare, no? Penso che siamo una squadra molto offensiva e propositiva, che attacca con tanta gente, e non è normale sicuramente uno 0-0. Magari gli ultimi trenta minuti dopo l’espulsione hanno cambiato un po’ le cose in questo senso. Però sì, sono d’accordo sul fatto che sia stata una partita tra due squadre che si rispettavano, però fino a un certo punto. Entrambe volevano vincere. E per questo per giocare contro la Roma bisogna avere tanta personalità. Io ho chiesto ai ragazzi solo di giocare come hanno fatto per arrivare fin qua, di farlo anche oggi. Tanta personalità, dopo c’entra la tattica, perché se tu fai prima la tattica e dopo non hai il coraggio di giocare, non serve. Penso che oggi l’abbiamo fatto e, ripeto, soprattutto parlando di quei primi sessanta minuti, quando eravamo undici contro undici, penso che sia stata la migliore partita che abbiamo fatto contro la Roma da quando io sono qua, a livello di gioco, a livello difensivo, perché loro ti portano tanta gente fuori, alcune volte non c’è mai nessuno in mezzo, è difficile pressarli. Lo fanno a un certo punto anche per questo. Ripeto, buona prestazione. Rimane il rammarico fino alla fine, sì, perché siamo in un processo di crescita e penso che non abbiamo saputo gestire sicuramente l’uomo in più nell’ultima fase, a livello di struttura”.

foto x como