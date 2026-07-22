Fabregas: “Da Cunha incarna tutto ciò che vogliamo costruire a Como”

22/07/2026 | 17:58:16

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni del club a seguito del rinnovo del contratto di Lucas Da Cunha. Queste le sue parole:

“Lucas incarna tutto ciò che vogliamo costruire a Como. Ho avuto il privilegio di giocare al suo fianco quando è arrivato per la prima volta e, da allora, l’ho visto crescere fino a diventare un grande centrocampista, il nostro capitano e un vero leader per questa squadra. Ha fatto parte di ogni tappa del nostro percorso. Ciò che lo rende speciale non è solo la sua qualità, ma anche la sua umiltà, la sua intelligenza e la sua disponibilità a impegnarsi per la squadra ogni singolo giorno. Capisce ciò che gli chiediamo e dà il massimo per la maglia. Questo rinnovo è pienamente meritato e sono molto felice che continueremo a crescere insieme per molti altri anni”.

Foto: X Como