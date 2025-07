Fabregas: “Cutrone fuori dal progetto? No, la competizione è fondamentale. Su Morata…”

Cesc Fabregas ha parlato a tutto tondo della situazione in casa Como, toccando temi caldi come il possibile arrivo di Morata, lo stato di forma dei giocatori e la gestione della rosa. Sul possibile arrivo di Alvaro Morata, l’allenatore è cauto: “Morata? Vediamo. Non mi piace parlare di una cosa al 100% fatta”.” Per quanto riguarda l’utilizzo dei nuovi acquisti e il rendimento della squadra, Fabregas spiega che i titolari scesi in campo contro il Lille giocheranno circa 60 minuti, mentre gli altri saranno impiegati nella seconda partita. Douvikas e Nico sono arrivati tardi, Diao non giocherà anche se è molto forte, e Jesus Rodriguez scenderà in campo nella seconda amichevole. Tutti i giocatori sono in buona forma fisica. Riguardo a Fadera, Fabregas rassicura: “Ha una piccola infiammazione al flessore, niente di grave. Domani non sarà disponibile, ma sta bene.” Sulla possibilità di vedere Messi in futuro al Como, Fabregas scherza: “Mai dire mai. È stato in vacanza a casa mia, siamo amici con le famiglie. Come ha detto Ludi, non possiamo escludere che Messi abbia già ‘giocato’ al Como visto che ci sono i suoi figli, ma lui ora è in America.” Sul futuro di Cutrone, spesso al centro delle speculazioni, il tecnico si mostra fiducioso: “Si allena come un animale, sempre con il sorriso e tanta voglia. Sta bene fisicamente. Come per Iovine e Gabrielloni, la decisione spetta a lui. Se dimostra di essere pronto e continua a fare la differenza, per me è un piacere averlo. Lo spogliatoio è la cosa più importante, poi si può vincere o perdere. Deve competere e divertirsi.” Infine, sul mercato e la preparazione in vista della stagione, il tecnico rivela: “Siamo vicini alla chiusura del mercato, manca poco: un attaccante, due difensori centrali e vediamo cosa fare con i portieri. Era importante agire in fretta, l’anno scorso siamo partiti tardi e si fatica a lavorare bene. Qualcuno potrebbe partire se non darà quello che ci aspettiamo, ma siamo sempre pronti a cogliere opportunità. Noi non aspettiamo nessuno.”

Foto: insta fabregas