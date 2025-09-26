Fabregas: “Cremonese squadra difficile da affrontare. Serve la mentalità giusta”

Alla vigilia della partita in programma domani alle 15:00 tra Como e Cremonese, il tecnico dei lariani, Cesc Fàbregas, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“La Cremonese? È una squadra che ci crede e ha fiducia. Il mister ha le idee molto chiare fin da Empoli. È una squadra molto solida difensivamente e, quando ha l’opportunità di giocare e creare occasioni per attaccare, lo fa con determinazione e con giocatori di qualità. Bondo e Terracciano arrivano dal Milan, il che già dice molto sul mercato che hanno fatto. Vardy non ci sarà, ma resta comunque una squadra che mi piace e sarà difficile affrontarla. Rendimento e stabilità maggiori rispetto alla scorsa stagione? Sì, c’è più continuità, ma anche il lavoro e il mercato hanno fatto la loro parte. Ci sono giocatori dell’anno scorso che, dopo sei mesi, ora hanno già un anno di lavoro insieme. Giorno dopo giorno, si lavora qui con gente coinvolta nelle nostre idee, che ha un minutaggio importante. Vedo una squadra che, nei momenti in cui abbiamo dovuto cambiare, ha capito subito cosa fare. Dobbiamo finalizzare il processo di sei giorni in tre partite e continuare così. Speriamo di andare avanti con questa mentalità. Se domani non si farà bene, non servirà a niente. Serve la mentalità giusta.”

Foto: Instagram Como