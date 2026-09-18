Fabregas: “Contro il Frosinone una delle cinque partite più difficili della stagione. Mi aspettavo più giocatori convocati”

18/09/2026 | 15:33:48

Cesc Fabregas presenta la sfida in casa del Frosinone, in programma domenica alle 15:00. Le parole del tecnico spagnolo.

Sul Frosinone: “Abbiamo una partita importantissima contro il Frosinone: sarà una delle 5 partite più difficili della stagione, per come gioca, il coraggio che mettono in campo, tutti giocano in avanti. Ho goduto tantissimo guardando le loro partite”.

Sull’alternanza Robert Sanchez-Butez: “La decisione su chi giocherà fra Butez e Sanchez sarà presa per via della concentrazione dentro la partita. Cadono a terra 100 volte al giorno, è pesante con così tante partite. Penso sia importante. È la prima volta che Butez non giocava in un anno e mezzo. Succederà non in tutte le partite ma succederà”.

Su Kaiki: “Kaiki è molto completo, sembra più difensivo che offensivo ma alle volte si fida troppo del suo fisico. Anche sulla giocata del 2-1 pensava di arrivare in tempo su Almqvist (contro il Parma, ndr). Si deve abituare al calcio europeo. È un cavallo”.

Su Couto: “Couto è un giocatore associativo, arriva più di sorpresa nella combinazione, un giocatore di qualità. Se possiamo lavorare con lui su 2-3 cose difensivamente può diventare molto completo. Valle e Smolcic, a livello difensivo, hanno dei concetti più chiari rispetto a lui e a Kaiki”.

Sui convocati: “Mi aspettavo più gente in nazionale, stiamo aspettando la Nazionale francese per scoprire se saranno 10-11 giocatori che rimarranno qua. Va anche molto bene per noi”.

Foto: Instagram Fabregas