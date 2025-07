Fabregas: “Continuiamo così, umiltà e piedi per terra. Addai? Molto interessante”

27/07/2025 | 23:17:27

Cesca Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria nell’amichevole contro l’Ajax.

Queste le sue parole: “Partita bella, abbiamo gareggiato bene anche se non partita perfetta. Livello alto anche grazie all’Ajax, con un’identità simile alla nostra. Ma la gara mi è piaciuta molto. L’intensità, la qualità, è stato molto bello. Son soddisfatto della prestazione di tutti, per quello che ho io in mente. Continuiamo così, umiltà e piedi per terra. C’è tanto da fare e dobbiamo sempre essere noi. Io dico sempre: ‘Come vogliamo perdere? Così’. Almeno hai perso con la tua identità e forza. Dobbiamo migliorare tanto sulla mentalità. E migliorare la continuità”.

Un commento su Addai, sorprendente. “Sì, è molto interessante, l’abbiamo seguito l’anno scorso. Abbiamo una persona qua che lavorava all’AZ e lo conosceva da ragazzino, ha un potenziale molto importante. Quando prendiamo molti giocatori giovani c’è spazio da prendere. Dobbiamo dargli il minutaggio e lo spazio per farsi vedere. Arrivava da un infortunio e sei settimane fuori per un problema alla caviglia. Primo allenamento ha fatto fatica, ma è molto giovane e può tanto migliorare. E c’è la fame”.

Jesus Rodriguez subito assist. E come sta? “Quando gli hanno fatto il rigore è stata un’entrata forte. Doveva giocare solo mezz’ora, è stato uno degli ultimi ad arrivare ma piano piano… le sue caratteristiche le conosciamo bene, ha fatto molto bene col Betis. Il margine di miglioramento è altissimo, dobbiamo dargli spazio. Tempo in campo per farsi vedere e adattarsi alla nostra idea”.

Due rigori realizzati nella stessa partita. Due armi in più rispetto all’anno scorso?

“Sì, ovviamente il rigore è sempre merito dell’attaccante e di un difensore. Però quando analizzavamo tante partite non arrivava la qualità. Prendere il rigore e fare assist, si arrivava là e non avevamo la forza di puntare. Ma con il mercato ora si è visto. Possiamo provare ad essere più bravi e fare differenza. Proviamo di portare un po’ più di qualità in quella zona di campo”.

