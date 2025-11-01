Fabregas: “Contento a metà. Partite del genere vanno vinte. Il rigorista? Chi se la sente”

01/11/2025 | 20:52:07

Cesc Fabregas, allenatore del Como, commenta così ai microfoni di DAZN il pareggio a reti bianche col Napoli: “Sono contento fino a un certo punto, quando giochi così devi vincere ma abbiamo fatto un altro step in avanti contro una squadra molto forte che mi piace molto. Guardo tante partite del Napoli e non ho visto nessuna squadra pressarlo così, avevamo tanti giocatori di 20 anni in campo questo deve essere rimarcato. Alla gente piace parlare dei 100 milioni spesi, ma non ci sono molte squadre che fanno quello che facciamo noi con i giovani. E questa è una cosa che mi dà grande soddisfazione. Mi hanno emozionato, questa è la strada da seguire”.

Come vi sentite? “Una squadra che sta migliorando, c’è ancora tanto da fare: quando sei giovane ci sono tanti alti e bassi, ma mi regalano tanto. Io spingo perché loro sono di mentalità aperta e continuano a lavorare sempre di più. Per me come allenatore è una fortuna, siamo dentro a un processo lungo e dobbiamo continuare così”.

Che effetto le fa sfidare Conte? “È’ un allenatore molto appassionato, al Chelsea faceva cose molto diverse: è un allenatore che si evolve, molto feroce e che vuole sempre crescere, oltre al risultato mi piace per l’impronta che dà alle sue squadre”.

Chi è il rigorista? “Mi piace molto l’organizzazione, però sul rigorista ho vissuto tanti episodi personali e penso che lo debba tirare chi se la sente”.

Foto: sito Como