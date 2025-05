Fabregas conferma: “A Como sto bene. Siamo ambiziosi, sul mercato coglieremo le opportunità”

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona, soffermandosi anche sul suo futuro e confermando la sua permanenza sulla panchina dei lombardi: “Abbiamo parlato con la società e fatto passi in avanti importanti, io qui sto bene. Voglio capire se tutti vogliono continuare così, se tutti sono allineati con la mia idea. Ho parlato anche con altre società si, io sono rispettoso e parlo con tutti”. Sugli obiettivi della prossima stagione: “Per il futuro voglio meno giocatori, avere 20 giocatori. Alcune scete da fare per forza. Adesso per noi vincere è facile, giocano libero di testa. Non abbiamo un budget per spendere il prossimo anno. Non si sa, dipende dalle opportunità. Siamo ambiziosi, il presidente per primo”.

FOTO: Instagram Como