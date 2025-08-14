Fabregas: “Azon è andato all’Ipswich Town, scelta sua. Sicuramente arriverà un portiere”

14/08/2025 | 13:25:19

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match del match di Coppa Italia tra Como e Sudtirol, il tecnico dei comaschi, Cesc Fabregas ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al mercato: “Il mercato è aperto per tutti. Strefezza non doveva andare ed è successo. Ma chi non vuole rimanere qua andrà via. Ivan Azon lo volevo tenere ma questa mattina ha fatto un viaggio a Ipswich. Un prestito che va bene per il club e per lui, giocherà in una competizione importante, difficile. Una scelta sua. Dobbiamo aspettare, mancano due settimane”. Una certezza dal mercato: “Arriverà un portiere, questo sicuro. Non lo so comunque, non ti posso dire. È una discussione che dobbiamo fare con la società, non sono preparato per dire sì o no. La squadra è molto giovane, con un coraggio molto grande. Se è il secondo portiere del PSG? Abbiamo dei nomi in lista, stiamo valutando”. Un profilo che al Como piace molto, come raccontato in esclusiva, è quello di Inaki Pena, in scadenza di contratto con il Barcellona.

Foto: Instagram Fabregas