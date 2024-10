Fabregas: “Con il Parma gara apertissima, con tante occasioni. Sergi Roberto? Problema a un ginocchio”

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Parma.

Queste le sue parole: “Questa è la serie A: mi è piaciuta la reazione dei ragazzi dopo lo svantaggio. Abbiamo una grande personalità e lo abbiamo dimostrato. Stiamo crescendo partita dopo partita, abbiamo disputato oltre 30′ di grande livello, anche nella ripresa siamo stati protagonisti. Sia noi che il Parma siamo due squadre che giocano senza paura è stata una partita apertissima”.

Nico Paz: “E’ un giocatore speciale che va lasciato libero di esprimersi. Non dobbiamo renderlo robotico, ho parlato con lui stamattina, voleva giocare ed era pronto”.

Sugli infortuni: “Sergi ha sentito un fastidio al ginocchio, era ammonito e abbiamo preferito cambiarlo. Avremmo voluto inserire Braunöder e andare con un 4-4-2, ma ho dovuto cambiare all’ultimo secondo perché Dossena non riusciva a continuare. Da Cunha si è allenato molto bene, Strefezza non è stato quello delle ultime sette partite; per questo ho inserito Lucas”.

