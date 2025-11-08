Fabregas: “Complimenti a loro, hanno fatto una prestazione importante. Lo step per la qualificazione in Europa? Serve tranquillità e che i giocatori crescano nella loro maniera”

08/11/2025 | 18:27:04

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Cagliari.

Queste le sue parole:

“Cosa voglio dire a Pisacane? Complimenti a loro, hanno fatto una prestazione importante. I dati dicono che abbiamo provato a fare di tutto. Il 75% di possesso palla è tanto, avremmo potuto fare almeno un gol, ma hanno fatto tanta densità dietro. Complimenti, un punto in più e si riprende dopo la sosta. Quanto ci manca per lo step in più per la qualificazione in Europa? Ci manca tanto. Le aspettative sono molto alte. Ma quando la gente parla, si chiede di più. Il gruppo lavora tantissimo, è la verità, sono un grandissimo gruppo. Serve tranquillità, che i giocatori crescano nella loro maniera e competere al massimo”.

Foto: Instagram Como