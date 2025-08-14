Fabregas: “Morata porterà tanto al gruppo”. Poi il commento sulla possibile partenza di Cutrone

14/08/2025 | 13:40:47

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match del match di Coppa Italia tra Como e Sudtirol, il tecnico dei comaschi, Cesc Fabregas ha rilasciato delle dichiarazioni. Di seguito l’estratto delle sue parole: “Tutti sono disponibili. Devo parlare con Alvaro, abbiamo fatto un piano, lui si è allenato con il Galatasaray e poi non tanto, ha fatto le sue cose ma a casa. Alvaro lo devo gestire questa sera e domani. Non è mio amico. Quando è uscito dal Chelsea non l’ho più sentito. Anche se fosse mio amico, oggi non lo è. Abbiamo una grande relazione, abbiamo condiviso due anni al Chelsea e in Nazionale, è un ragazzo incredibile e con un grande cuore. Grande umiltà e senso del lavoro, porterà tanto ai ragazzi. Non sono preoccupato della nostra relazione, lui vuole fare bene, tanto merito per quello che ha fatto. Ha lasciato più del 60% dello stipendio là, e questo dice tanto. Mi dice tanto della sua mentalità, di quello che farà. Non mi ha promesso un numero preciso di gol, ma tantissimo lavoro e positività. È un segnale per me e i ragazzi”. Sul possibile addio di Cutrone: “Non lo so, il mercato è aperto per tutti. Strefezza non doveva andare ed è successo. Ma chi non vuole rimanere qua andrà via. Dobbiamo aspettare, mancano due settimane”.

Foto: Instagram Como

