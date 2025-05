Fabregas: “Como in Europa il prossimo anno? Se dico sì o no è uguale”

10/05/2025 | 17:50:02

L’allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato a Dazn dopo il match vinto dai lombardi contro il Cagliari. Le sue parole sulla stagione: “Noi stiamo facendo il campionato che dovevamo fare. Sono arrivati giocatori che hanno fatto alzare il livello. Como in Europa? Se dico sì o no è uguale. Se vinco e poi le perdo tutte dicono che sono scarso, conosco tutto. Io sono tranquillo. Oggi sei bravo e se fai la stessa cosa poi non è così. Io sono tranquillo”.

FOTO: Instagram Como