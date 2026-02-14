Fabregas: “Como-Fiorentina mi ha ricordato una partita contro l’Ascoli. Morata? Chi non sopporta le provocazioni cambi sport”

14/02/2026 | 17:50:30

Cesc Fabregas ha parlato a DAZN dopo Como-Fiorentina: “Mi fa arrabbiare che non sono riuscito a far capire ai ragazzi l’importanza della partita, ho fatto vedere a loro la mia esperienza da calciatore in settimana, forse troppo. Siamo una squadra giovane. Nel secondo tempo non c’è stata una partita di calcio, tralasciando questo la partita si deve vincere con la motivazione e l’energia giusta, dopo una grande vittoria. Morata? La provocazione fa parte del calcio, chi non può vivere con la provocazione faccia un altro sport. Da un giocatore di esperienza come lui mi aspetto molto di più. La partita di oggi mi ha ricordato una partita contro l’Ascoli che prendemmo gol e non si giocò più”.

Foto: insta fabregas