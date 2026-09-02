Fabregas: “Como da scudetto? Io so da dove arriviamo, basta non vincere qualche partita e si parlerà di fallimento”

02/09/2026 | 22:59:50

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio 2026.

Le sue parole: “Noi siamo il Como, una squadra fatta di giovani. L’altro giorno la nostra età media in campo era di 23,5 anni, e questo la dice lunga. Stiamo provando a educare calcisticamente tutti questi ragazzi, che vogliono crescere e migliorare. La Champions è stato un capolavoro di tutti, inaspettato. Abbiamo lottato fino alla fine e ce lo siamo meritati”.

Sul Como da scudetto: “Il mondo del calcio parla ora, ma se non vinciamo le prossime cinque parleranno di fallimento. La cosa più importante è avere una grandissima idea su quello che vogliamo fare. Noi siamo convinti su ciò che vogliamo fare e anche su come vogliamo farlo. Oggi se sbagli un pallone sei scarso e se fai un gol sei un fenomeno, sono solo parole”.

Sul lavoro coi giovani: “Dobbiamo dare continuità ai giovani, anche quando sbagliano. Serve una società forte per dare a questi ragazzi il tempo di crescere, sbagliare e migliorare. Da tutti i punti di vista”.

Foto: sito Como