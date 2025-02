Fabregas: “Cinque episodi di fila contro di noi. Il problema non è l’arbitro, ma come interviene il VAR”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: “Sarà come tutte una partita molto difficile, in cui si dovrà lottare il più possibile. Non sempre si arriva al risultato pur facendo tutto bene. Ci sono momenti così, in cui si fa poco e si vince tanto e poi il contrario. Noi dobbiamo fare di più per alzare il livello e andare a fare i punti anche contro squadre di talento, rinforzate in questo caso con giocatori come Fagioli e Zaniolo. Sarà una partita bella da giocare. Mi piace ancora la Fiorentina, come a inizio stagione? Hanno cambiato un po’, l’altro giorno si è vista una Fiorentina diversa, ha aumentato la qualità e si difende un po’ di più. Ma contro di noi mi aspetto squadra diversa dalle ultime partite. Assenza di Kean? E’ un giocatore di riferimento, ma l’abbiamo controllato abbastanza bene all’andata, gol a parte. Lo sostituirà gente che sarà magari anche più difficile da marcare per noi, loro hanno tante opzioni”.

Poi ha proseguito: “Provo sempre a non parlare di arbitri, rispetto tantissimo il loro lavoro e so quanto è difficile. Ho detto quello che ho detto per via di almeno cinque episodi di fila contro di noi, vedendo le proteste di tutti gli altri allenatori mi sono accodato anche io. Ho voluto alzare un po’ la voce, spero sia l’ultima volta che lo faccio anche se sarà impossibile. Credo che il problema non sia l’arbitro, ma come il VAR interviene; ci sono troppi casi simili interpretati in maniera diversa. Parlo spesso con gli altri allenatori dopo le partite, e posso dire che siamo tutti più o meno d’accordo“.