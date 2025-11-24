Fabregas: “Ci siamo preparati bene. I giovani sono la nostra forza”

24/11/2025 | 21:16:37

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa del Torino.

Queste le sue parole: “Questa è la nostra forza, i giovani sono la nostra strada. Gente giovane, con fame e talento da far crescere. Sono consapevoli che ci saranno alti e bassi ma è la squadra che voglio vedere, con energie, che mette pressione, con forza fisica e mentale. Sono contento e spero che questo sia solo l’inizio”.

Sui tifosi: “Oggi voglio ringraziarli. Il calcio italiano è passionale e loro hanno capito cosa vogliamo fare, hanno pazienza e ci sostengono sempre. Con loro mi posso “quitar el sombrero”, come si dice in spagnolo. Siamo in un processo importante, con ragazzini. Grazie a tutti i comaschi”

Sul lavoro in allenamento: “Abbiamo lavorato le ultime due settimane, con blocco basso e spazi corti. Quando succede questo come allenatore non puoi che essere felici. Tutti i gol fatti oggi sono frutto di grande lavoro in allenamento”.

Sulla forza degli esterni: “Ad inizio stagione c’erano stati infortuni e non abbiamo avuto continuità di esterni. Oggi Martin ha giocato alto, Posch sta lavorando bene e meritava una chance. Questo è importante perché se sono coinvolti tutti è meglio”.

