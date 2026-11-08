Fabregas: “Chivu è un grandissimo allenatore. Sanchez tra i pali? Abbiamo due buone scelte, cerco sempre di fare quella migliore”

08/11/2026 | 17:36:09

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match con l’Inter.

Queste le sue parole:

“Chivu lo conosco da tanti anni, è un grandissimo allenatore e una grande persona. Abbiamo un grande rapporto. Abbiamo parlato un po’ della nuova vita di giocare ogni tre giorni: a lui è successo per per la prima volta lo scorso anno, a noi in questa stagione. Perché Sanchez in porta? Ci sono dei ragionamenti che ho fatto ovviamente, ma preferisco che restino all’interno della nostra relazione, per rispetto di entrambi i nostri portieri. Abbiamo due buone scelte, cerco sempre di fare quella migliore per ogni partita”.

Foto: X Como