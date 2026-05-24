Fabregas: “Champions? Pensiamo a vincere. Poi si vedrà”

24/05/2026 | 20:25:24

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a Dazn prima del derby a Cremona.

Le sue parole: “La Champions? Magari alla fine, magari alla fine. L’unica cosa che possiamo fare oggi è andare a vincere. Non c’è altra cosa. Se perdiamo o pareggiamo, la stagione sarà finita”

Cosa rappresenta per lei e per la squadra questa partita? “Una buona stagione, per essere ricordati, per entrare dentro la storia vera. Non dimenticare mai questa squadra, questi giocatori. Per fare la storia vera, io penso che oggi si deve vincere e dobbiamo aspettare che fanno le altre. Però magari oggi, alla fine, un po’ di più di informazioni sì”.

Non è uno che ama avere troppi aggiornamenti in tempo reale? “Non sono uno che lo fa. Neanche in Serie B lo avevo fatto, quando quella giornata ultima contro il Cosenza. Allora io sono molto tranquillo su questo. Noi dobbiamo andare”.

Foto: sito Como