Fabregas: “Champions? Io guardo a una gara alla volta. Se siamo pronti, non lo so”

30/04/2026 | 15:49:25

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Alla Champions non rispondo. Ma quando Suwarso mi ha detto che avrei avuto la squadra, non sapevo se fossimo pronti. Champions step troppo ampio? Dobbiamo pensare partita dopo partita. Il mercato? Manca ancora, dobbiamo aspettare. Non sai dove finirai. Se la Lazio vince la Coppa Italia e tu finisci settimo, c’è una possibilità di rimanere fuori. La possibilità esiste, io sono molto prudente. Preferisco andare partita dopo partita. Poi facciamo le pagelle dopo la Cremonese e come società valuteremo meglio. Ma se siamo pronti o no, non lo so. So solo che stiamo facendo una buona stagione, i ragazzi sono cresciuti tanto e speriamo possano fare altri passi in avanti”.

Ha visto PSG-Bayern, per alcuni la partita più bella del secolo… ma c’è un po’ di dibattito a riguardo. Cosa ne pensa? “Se sei l’allenatore di una delle due squadre si può soffrire un po’ di più, ma quando vai da spettatore e ti immagini una grande partita… non mi immaginavo di stare là a guardare una gara del genere dall’alto. Penso di aver visto la miglior partita in vita mia. Come tifoso del calcio. Ho goduto, mi ha fatto vedere dove sta andando il calcio moderno. Alla fine non ho visto molta tattica collettiva, ma individuale. Pressing, uno contro uno… Olise gira la testa 50 volte per capire cosa debba fare. Ho imparato tantissimo da questa partita. Una goduria per tutti”.

Ha rivisto nel PSG o nel Bayern qualcosa che dice: ‘Sì, lo facciamo anche noi e lo facciamo bene’? “Noi proviamo ad applicare alcune cose. Oggi ho fatto un video di 20 minuti con centrocampista e trequartista con attaccante, per comparare quello che facciamo noi. Ai ragazzi piace tantissimo imparare, alcune volte sono più semplici di quanto ci aspettiamo. Sì, ci sono giocatori top dall’altra parte, ma se non lo fai e non ci provi in allenamento… tu devi avere qualcuno che ti faccia vedere cosa faccia il miglior giocatore in questo momento. Per applicarlo in allenamento e piano piano in partita. Io voglio sempre guardare il migliore, anche se alleno in un club di paese o al Como. Poi ci sono individualmente giocatori che possono fare di più, questo è il nostro lavoro”.

Foto: Instagram Como