Fabregas: “Chalobah? Penso si sia fermato in tempo, vediamo domani. Veniamo dalla B e ora giochiamo ogni tre giorni”

18/10/2026 | 18:17:29

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Le condizioni di Chalobah? Penso si sia fermato in tempo ma la stessa cosa la disse Diao per cui vediamo domani. Se queste sono vittorie di maturità? Il nostro percorso non va dimenticato: veniamo dalla B e ora giochiamo ogni tre giorni. C’è un adattamento per tutti, anche per me. Mai abbiamo gestito tutto questo, ci serve tempo. All’inizio della stagione sapevo che serviva una squadra più dinamica e forte per questo. A Rotterdam ho fatto riposare Douvikas e Da Cunha, oggi Jacobo, poi tocherà ad altri. Oggi Nico Paz mi ha chiesto il cambio perché era stravolto. È una sfida importante ma è una novità per tutti: abbiamo preparato ieri questa gara in 30 minuti contro una Fiorentina che è una settimana che lavora per ammazzarci”.

Foto: X Como