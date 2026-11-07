Fabregas: “Chalobah e Diao non ci saranno. Inter? Sono troppo forti, ma chissà se riusciamo a fare la partita perfetta”

07/11/2026 | 15:21:01

Cesc Fabregas presenta la super sfida contro l’Inter, in programma domenica alle 18:00.

Sulle mancate vittorie contro l’Inter: “Tre volte ci siamo andati vicino. Ma quando loro alzano il livello e l’asticella sono troppo forti. Noi dobbiamo giocare il nostro calcio, fare le nostre cose, come abbiamo fatto finora”.

Su Chalobah e Diao: “Abbiamo provato fino ad oggi. Potrebbe giocare 5-6 minuti ma non mi prendo il rischio. Ci sono due settimane per prepararlo per Cagliari. Mancano 38-40 partite se facciamo bene fino a fine stagione. Diao non ci sarà”.

Sulla vittoria contro il Lens e come affrontare l’Inter: “La vittoria dell’altro giorno non c’entra niente: non evidenzia la differenza tra due squadre molto vicine. Succede una volta, con fortuna, nella nostra vita. Dobbiamo essere sereni. L’Inter è campione d’Italia, c’è tanta strada da fare per raggiungerlo. Speriamo di fare una sorpresa con una partita perfetta”.

Sui convocati in Nazionale: “Sono molto felice per Liberali. La notizia di Cassano è sorprendente, ma ti fa capire che Mancini voglia andare avanti con i giovani. Poi non vanno massacrati se non vanno: le nuove generazioni sono aiutate molto da tutti gli allenatori. Anche Ramon per la prima volta in Nazionale spagnola è un orgoglio”.

Sulla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter: “La partita di ritorno a San Siro l’ho rivista e se Diao fa gol siamo noi in finale di Coppa Italia: è il dettaglio a fare la differenza e loro sono troppo forti”.

Foto: X Como