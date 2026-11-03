Fabregas: “Butez? Non abbiamo ballottaggi solo in porta. La Champions è un regalo che ci siamo fatti”

03/11/2026 | 20:06:23

Le parole di Fabregas in conferenza stampa:”Inizio con un messaggio per ciò che è successo a Jesus de Miguel: abbraccio la famiglia. Non ci sono ballottaggi solo in porta. C’è concorrenza in tutti i reparti: ai giocatori deve fare piacere essere in competizione, perché vuol dire che il livello è alto. Butez ha dato molto alla squadra, ma abbiamo anche altri due ottimi portieri. Io ho vissuto questa situazione per tutta la mia vita: ogni settimana dovevo lottare per ottenere il posto da titolare. È importante per il Como trovarsi in questa condizione. La Champions è un regalo che ci hanno fatto i ragazzi disputando una stagione incredibile lo scorso anno. Per vincere qua bisognerà giocare al massimo, sono stadi unici al mondo. Una struttura con più posti che abitanti: ci ho giocato da calciatore ed è incredibile. Durante il riscaldamento lo stadio è già quasi tutto pieno, l’ho fatto vedere ai miei giocatori per prepararli psicologicamente”.

foto x como