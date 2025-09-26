Fabregas: “Busquets? Un amico e un grande calciatore, gli mando un grande in bocca al lupo”

26/09/2025 | 12:00:45

Nella conferenza stampa organizzata alla vigilia del match contro la Cremonese, Cesc Fàbregas ha dedicato alcune parole al suo amico Sergio Busquets, che nelle ultime ore ha annunciato il ritiro dal calcio:

“Busquets? Un amico e una persona incredibile, oltre che un grande calciatore. Lo stesso vale per la sua famiglia. Penso che sia arrivato il momento giusto per lui di lasciare spazio ai più giovani. È un giocatore che ti fa innamorare: sono quei calciatori che quasi non noti in campo, ma quando non giocano ti rendi conto di quanto siano importanti. Tantissimi complimenti a lui, perché fare una carriera del genere ad alti livelli è straordinario. L’ha fatto per 11 anni consecutivi, vivendo bene, mangiando bene, dormendo bene… anche se da giovani è difficile farlo. Lui ci è riuscito in maniera incredibile. Ora vuole diventare allenatore, e gli mando un grandissimo in bocca al lupo. Un giocatore del Como che gli assomiglia? Penso possa essere Perrone: ha caratteristiche simili a quelle di Busquets. È bravissimo nel gioco corto, ma deve crescere ancora e imparare a fare anche passaggi più lunghi. Quando inizierà a guardare più lontano per fare cambi di gioco… se migliorerà in questo, entrerà in un altro mondo e raggiungerà un altro livello. È intelligentissimo, alla Busquets, e ha margini di crescita importanti.”