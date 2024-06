Fabregas: “Belotti? La sua esperienza sarà fondamentale. E’ un formidabile uomo gol”

Cesc Fàbregas, allenatore del Como, al sito ufficiale del club ha rilasciato le seguenti parole in merito all’ingaggio di Belotti: “Siamo molto felici che Andrea sia entrato a far parte della famiglia del Como 1907. Ora che ci prepariamo ad affrontare il ritorno in Serie A, in una stagione importante ed entusiasmante, la sua esperienza in questo campionato sarà fondamentale e sappiamo che ha la capacità di essere un formidabile uomo gol”.

Foto: Instagram personale