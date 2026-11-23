Fabregas avvisa il Como: “L’AEK ha messo in difficoltà il Real Madrid, non ci sentiamo favoriti”

23/11/2026 | 13:38:46

Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Como e AEK Atene, valida per la quinta giornata della Fase Campionato. Il tecnico lariano ha analizzato le insidie della partita, senza nascondere il rispetto per gli avversari: “L’AEK Atene ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà anche grandi squadre come il Real Madrid in Champions League. È una formazione molto fisica, dominante anche nel proprio campionato e dotata di una mentalità importante. Domani dovremo essere bravi ed efficienti”. Fabregas non considera il Como favorito: “Non ci sentiamo favoriti. Siamo una società piccola, nella quale si respira un ambiente fantastico, anche al centro sportivo. Conosciamo i nostri margini di miglioramento e i nostri limiti, siamo consapevoli del percorso che stiamo affrontando. Cerchiamo di crescere quotidianamente, anche grazie a un gruppo di ragazzi straordinari”. Il tecnico ha poi parlato delle aspettative cresciute intorno alla squadra: “Le aspettative esterne non dipendono da noi: ci siamo guadagnati quello che abbiamo, ma dobbiamo imparare a gestire le emozioni. In questo momento si parla molto dei nostri giocatori e anche questo fa parte del loro percorso di maturazione. Se vogliono diventare calciatori di alto livello, devono saper convivere con situazioni simili. A Mozzate, però, siamo consapevoli di essere nuovi in questa competizione: dobbiamo procedere con calma e tranquillità”. Tra i temi affrontati anche la possibile posizione di Couto, che potrebbe essere impiegato più avanti: “Conosce bene quel ruolo, lo ha fatto al Borussia e anche al Girona. È un’opzione ulteriore, non abbiamo esterni e vediamo. Ma in ultima fase è un giocatore che può fare bene nell’ultima fase”. Sul mercato di gennaio, Fabregas preferisce rimandare ogni discorso: “Non credo sia questo il momento giusto per parlarne. Ci sono ancora sette partite da disputare e Douvikas dovrà farsi trovare pronto per affrontarle”. Infine, un passaggio sulle difficoltà incontrate contro squadre che chiudono gli spazi: “L’AEK tende a chiudere gli spazi centrali e dispone di giocatori di qualità, capaci di occupare molto bene le zone tra le linee. Contro il Cagliari, nei primi 35 minuti, non siamo riusciti a gestire adeguatamente alcune situazioni e i loro trequartisti ci hanno creato difficoltà”.

Foto: x Como