Fabregas avverte: “A San Siro voglio il vero Como”. E sul 9-1: “Non era prevedibile”

06/11/2026 | 09:40:20

Cesc Fabregas guarda avanti dopo la storica vittoria per 9-1 contro il Lens in Champions League. Il tecnico del Como, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha analizzato il successo europeo, senza perdere di vista il prossimo impegno di campionato contro l’Inter. Una sfida impegnativa, nella quale i lariani vogliono confermare la propria identità e dimostrare di poter competere anche contro i campioni d’Italia. “È stata una serata indimenticabile per i nostri tifosi e per la società”, ha dichiarato Fabregas, riconoscendo il valore dell’impresa. L’allenatore ha però subito riportato l’attenzione sul prossimo appuntamento: “Dobbiamo archiviare Lens e pensare solo all‘Inter“. A San Siro servirà una prestazione importante, soprattutto dal punto di vista fisico e mentale, considerando il poco tempo a disposizione per preparare la gara. L’obiettivo è presentarsi a Milano per mostrare la vera identità del Como. Il tecnico spagnolo ha poi analizzato il clamoroso 9-1 contro il Lens, sottolineando come un risultato del genere sia difficilmente pronosticabile. Fabregas si è detto orgoglioso dei suoi giocatori, ma non ha nascosto qualche aspetto da correggere: nei primi cinque minuti della ripresa ha visto un atteggiamento superficiale, mentre il gol subito lo ha fatto arrabbiare. Al di là del punteggio, ha apprezzato soprattutto la capacità della squadra di rispettare il piano gara, continuando a pressare e a proporre il proprio calcio fino all’ultimo minuto. Spazio anche al confronto con la precedente sconfitta contro il Feyenoord. Per Fabregas non è cambiato l’atteggiamento della squadra: la differenza è stata soprattutto nella maggiore concretezza degli avversari a Rotterdam e nella capacità del Como di sfruttare le occasioni contro il Lens. Il percorso europeo resta comunque positivo, con la classifica che permette ai lombardi di guardare con ambizione ai prossimi impegni. Tra gli argomenti affrontati anche Nico Paz, protagonista contro il Lens con un gol e due assist, oltre alla dedica a Jesus de Miguel. “Fabregas ha spiegato di aver rispettato la scelta del giocatore, sottolineando l’importanza di restare vicini alla comunità di Tenerife dopo la tragedia”. Infine, l’allenatore ha parlato dell’emergenza infortuni, con diversi giocatori indisponibili soprattutto nel reparto offensivo. “L’assenza di cinque elementi importanti ha richiesto uno sforzo supplementare da parte di tutto il gruppo”. Una risposta collettiva che ha soddisfatto il tecnico, ora concentrato sulla trasferta di San Siro.

Foto: x Como