Fabregas: “Avremmo meritato noi la finale contro una squadra che vincerà lo scudetto 4-5 partite prima della fine”

21/04/2026 | 23:55:59

Fabregas ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Inter: “Complimenti all’Inter, giocheranno un’altra finale. Sono una squadra molto difficile da affrontare, ma noi abbiamo fatto molto bene. Venerdì mi ha fatto male perdere in quel modo a Sassuolo, oggi no. Oggi i ragazzi hanno dimostrato ancora di poter competere contro una squadra che vincerà lo scudetto con 4-5 partite di vantaggio. La mia terza partita è stata contro di lui in Primavera. Sono molto contento per lui, ovviamente incide anche il livello dei giocatori che ha. Per noi è sempre una sfida trovare soluzioni contro una squadra così forte. Se guardi il primo tempo dell’andata e in generale la gara di stasera, abbiamo meritato di più. La prestazione rimane, è importante per noi. Dobbiamo rialzarci velocemente. Chivu farà sicuramente molto bene”.

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