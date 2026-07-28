Fabregas: “Avevamo provato a prendere Milla a gennaio. Liberali è molto giovane ma farà bene”

28/07/2026 | 17:35:14

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Como Cup. Queste le sue parole:

“Se i nuovi arrivati sono pronti? Guarda, è andato via Moreno, arrivato Kaiki. Via Sergi Roberto, dentro Milla, poi anche Liberali. Anche Luis Milla avevamo provato a prenderlo a gennaio. Ha aiutato molto sapere che sarebbero arrivati presto i sostituti. Sono molto contento, Luis darà una grandissima mano, da leader. Sarà un giocatore del genere, metterà a posto le cose. Kaiki? mi piace molto come gioca, è difensivamente forte. Non scherza, va al duello forte. Con la palla gli chiediamo tante cose. Liberali è molto giovane, ma sicuramente farà bene”.

Foto: Instagram Como