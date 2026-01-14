Fabregas: “Allegri ha dimostrato tutto, io non ho fatto niente e non c’è paragone”

14/01/2026 | 15:40:07

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Queste le sue parole:

“Domani la cosa più importante per me è la partita, in panchina è la Champions contro la Serie D. Allegri ha dimostrato tutto quello che è da allenatore, io non ho fatto niente e non c’è paragone. Ma noi domani dobbiamo andare a fare una bella prestazione, dobbiamo avere continuità del nostro gioco, continuare a crescere, è molto importante per noi. Vediamo che offre il Milan, ha giocatori impressionanti come Rabiot, Modric, Fofana, Pulisic… la lista è lunga. Noi dovremo essere il Como più forte se vogliamo vincere. Se farò delle rotazioni? Non lo so, ci sono opportunità e giocatori che possono cambiare. Non è deciso niente per domani. Ma la squadra deve capire il messaggio che domani la partita è molto importante per noi. Chi fa 10-20-90 minuti deve sempre fare la differenza”.

Foto: Instagram Como