Fabregas: “Addai si è fatto male. Torna Diego Carlos. Bologna grandissima squadra”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Cosa si aspetta dal Bologna? “Secondo me è una grandissima squadra, con un allenatore che mette una grandissima energia. Mi aspetto tanti cambiamenti rispetto a ieri, hanno una squadra preparata anche per l’Europa. Quasi tutti i giocatori allo stesso livello, giocare contro il Bologna è una sfida importante, per come giocano e come ti fanno giocare. Grande test per noi. Il Bologna mi piace molto, anche il mister, Italiano. Poi al di là del risultato, si vince o si perde, ma dal calcio moderno si impara tanto da lui”.

Vorrebbe fare una promessa qualora il Como arrivasse in Europa? “No, non c’è senso di parlare di questo. So che abbiamo una partita molto importante, contro una grandissima squadra ed è l’unica cosa che mi preoccupa. Il resto sono parole che portano il vento. Devi dimostrare di essere superiore in campo”

Il Bologna si ripropone, rispetto al ko del girone d’andata. Come sono cambiate le due squadre? E voi quanto siete cresciuti? “Allora sconfitta meritata, ma non penso che abbiamo fatto una brutta partita. lo valuto la nostra squadra, penso che siamo cresciuti, piano piano i giovani e singoli… tra Nico e Perrone, tutti crescono. Quanto più crescono insieme e quanto più tipo di partite si giocano In più contesti diversi ci si trova, più si migliora. Ora siamo più maturi e questo è la chiave. Imparare dalle varie tipologie di calcio, quando la squadra sa leggere gli avversari. Cosi avremo più possibilità di vincere”.

Come sta Diego Carlos? È pronto per partire dal primo minuto? “Diego sta bene. Ma facciamo come sempre. Dossena sta ritornando, Van der Brempt può giocare centrale, poi c’è Kempf. Ramon ha una percezione molto interessante, è fortissimo, deve continuare così. Non ci sarà col Bologna, situazione che dobbiamo gestire al meglio. Non ci sono alibi, siamo chi siamo”.

Addai rientra? “Addai si è rifatto male, non una buona notizia. È successo lunedì. Sfortunatamente 2-3 settimane in più servono. Ha un infortunio al flessore, potrebbe rientrare anche dopo Diao più o meno. Non c’è Ramon per squalifica, poi rientra Diego Carlos”.

