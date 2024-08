Fabregas accoglie Sergi Roberto: “La sua esperienza sarà fondamentale”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato così ai canali ufficiali del club l’arrivo di Sergi Roberto: “Sergi ha giocato tutta la sua carriera in uno dei migliori club del mondo. È un calciatore versatile che può adattarsi a molte posizioni diverse, dal centrocampo fino all’esterno di difesa. Con la sua precisione di passaggio e la sua forza fisica è la definizione di un giocatore box to box. La sua esperienza sarà fondamentale per questa stagione”.

Foto: Instagram Fabregas