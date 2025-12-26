Fabregas: “A Lecce sfida stimolante. Dossena e Sergi Roberto tornano a disposizione”

26/12/2025 | 17:47:11

Cesc Fabregas, ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Como, sottolineando il ritorno di due elementi fondamentali a rafforzare il gruppo lariano. Di seguito le sue dichiarazioni riportate di canali ufficiali del club: “Ci aspetta una partita molto importante in un grande stadio, contro una squadra che sta crescendo con continuità nel corso di questo campionato, mostrando identità, organizzazione e la capacità di esprimere un calcio di qualità. Serviranno attenzione, intensità e concentrazione per tutti i novanta minuti. Sarà una sfida stimolante e impegnativa, nella quale dovremo farci trovare pronti sotto ogni aspetto. Dossena e Sergi Roberto tornano a disposizione”.

Foto: sito Como