Fabio Silva, il futuro e la posizione della Roma

04/12/2025 | 17:08:37

Fabio Silva non vive un momento felice a Dortmund, le qualità dell’attaccante non sono in discussione ma il rendimento non convince. E forse il diretto interessato si rende conto di aver sbagliato strategia la scorsa estate, quando aveva messo il Borussia in cima alla lista e non voleva valutare soluzioni alternative. Compresa la Roma che è stata a lungo sulle sue tracce, una precisa richiesta di Gasperini, ma che poi si è arresa al Dortmund quando i tedeschi sono andati con forza sulle tracce di Fabio Silva. Il futuro dell’attaccante è da scrivere, sarebbe certamente clamoroso sera se cambiasse squadra pochi mesi dopo il suo sbarco in Bundesliga, ma non è una soluzione da scartare. La posizione della Roma oggi non è caldissima, non perché si sia modificato il giudizio nei riguardi di Silva ma perché qualche corrente all’interno del club non ha gradito quel tipo di atteggiamento. Vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane.

foto sito borussia.

