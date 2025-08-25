Fabio Silva al Borussia Dortmund: accordo trovato con il Wolverhampton

25/08/2025 | 17:35:59

Fabio Silva, jolly portoghese del Wolverhampton, è pronto a iniziare una nuova avventura al Borussia Dortmund. Lo scoglio per la buona riuscita è sempre stato l’accordo mai trovato con il Wolverhampton, secondo Sky Sports DE la trattativa si sarebbe sbloccata con il giocatore pronto a diventare un nuovo calciatore dei tedeschi dopo un accordo intorno ai 25 milioni. Il calciatore dovrebbe firmare un contratto di cinque anni.

Foto: Instagram Rangers