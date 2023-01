Pecchia sul match contro l’Inter: “Dobbiamo provare a fare le nostre cose. Servirà un buon pressing”

Fabio Pecchia, tecnico del Parma ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera di Coppa Italia contro l’Inter. Questo un’estratto delle parole dell’allenatore della squadra ducale: “L’Inter è una squadra in salute, molto forte e con energia. Dobbiamo provare a fare le nostre cose tenendo conto che di fronte abbiamo un grande avversario. Servirà un buon pressing e buona fase di possesso, cercando di metterli in difficoltà con il nostro entusiasmo. Non so cosa ha in mente Inzaghi, hanno una rosa talmente profonda che avranno sicuramente grandi interpreti in campo. Sono una squadra molto fisica, solida e forte. Dobbiamo combattere con le nostre armi, con entusiasmo nel fare le cose in entrambe le fasi”. Successivamente Pecchia ha aggiunto: “Stiamo vivendo questa partita con entusiasmo e serenità, ce la siamo guadagnata sul campo e domani sarà una gran bella cosa scendere in campo e giocarcela con le nostre armi. È una partita che permette a tutti di confrontarsi con il calcio di élite”.

Foto: Profilo Twitter Parma