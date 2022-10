Fabio Grosso e gli auguri a Cannavaro per il suo esordio: “Non l’ho sentito, ma sono felice per lui”

Una Serie B Mondiale. Già perché oltre a Filippo Inzaghi e Fabio Grosso (in vetta al campionato cadetto rispettivamente con Reggina e Frosinone) e Gianluigi Buffon ancora a difendere i pali del Parma, domani farà il suo esordio sulla panchina del Benevento anche Fabio Cannavaro. Proprio l’ex compagno di Nazionale Fabio Grosso, durante la sua conferenza stampa, ha voluto fargli un in bocca al lupo per questa sua nuova avventura: “Non l’ho sentito, ma sono felice per lui. Gli ho mandato per messaggio un in bocca al lupo, ha colto una bella occasione in una società forte e ambiziosa. Sono contento per lui, ci vedremo più in là”.

Foto: twitter Frosinone