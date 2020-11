Fabio Coentrao: “Cristiano Ronaldo è un atleta esemplare, punta alla perfezione”

Intervistato da O Jogo, Fabio Coentrao, esterno portoghese, ex Real Madrid e ora al Rio Ave, ha parlato della sua amicizia con Cristiano Ronaldo, parlando anche delle doti del fuoriclasse della Juventus, che solo chi si allena con lui può intuire.

Queste le sue parole: “Cristiano Ronaldo? Un giocatore unico. E’ un atleta perfetto, straordinario, una macchina costruita per vincere e segnare. Da vicino è perfetto, giocarci insieme ti fa capire cosa sia provare a raggiungere la perfezione. Dico spesso che vorrei che tutti avessero l’opportunità di lavorare con lui per vedere che atleta è. È un mostro. Ma è anche un grande amico e una persona eccellente, dal punto di vista caratteriale è molto amichevole, è un ragazzo sensibile, altruista. In campo non è così, è affamato, pensa solo a vincere e segnare. È nato con un talento puro e lavora tanto per essere il migliore al mondo”.

Foto: League Live