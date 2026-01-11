Fabinho: “In Arabia sono felice, ma mi piacerebbe tornare in Spagna”

11/01/2026 | 12:45:13

Intervistato da Marca, l’ex Liverpool Fabinho è tornato a parlare del suo futuro, aprendo alla possibilità di fare ritorno in Spagna: “Sono molto felice all’Al Ittihad e devo valutare attentamente i pro e i contro “, confida, prima di aprire apertamente le porte a una nuova sfida. La Spagna, in particolare, lo attrae: “Mi piacerebbe tornare in Europa, ora o più avanti. Ho giocato 20 minuti nella Liga quindi sarebbe un’esperienza nuova. Francamente, l’idea di tornare in Spagna mi attrae molto”.

foto x al ittihad