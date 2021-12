Fabiani: “Sulla questione societaria siamo in attesa come i tifosi. La Salernitana cercherà fino all’ultimo una salvezza che sarebbe straordinaria”

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato alla trasmissione SeiGranata: “Sulla questione societaria siamo in attesa come i tifosi. I trustee fanno un loro percorso autonomo rispetto alle vicende della squadra. Noi non possiamo avere contatti con loro. Quando ci sono novità ci mandano una mail e noi la pubblichiamo sul sito. Sulla squadra, non si retrocede a novembre, bisognerà fare qualcosa a gennaio ma il campionato è difficile e ce la metteremo tutta per onorarlo fino all’ultima partita cercando di conquistare una salvezza che sarebbe straordinaria”.

FOTO: Sito Salernitana