Fabiani sui rinnovi: “Stiamo valutando. Nessun mal di pancia, alcuni hanno detto di no all’Arabia”

Intervistato in esclusiva da Sportmediaset, Mariano Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha fatto il punto sui rinnovi: “Stiamo valutando, con qualche elemento stiamo parlando e altri lo faremo più avanti.. Nessuno ha chiesto di andare via, non c’è nessun mal di pancia. Le sirene dall’Arabia Saudita dopano un po’ il sistema. Alcuni elementi della nostra rosa hanno avuto delle offerte dagli arabi e hanno detto no perché si trovano bene da noi”.

sito uff salernitana